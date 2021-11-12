У черговому турі кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року у Південній Америці відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Південна Америка, ЧС-2022, кваліфікація, 13-й тур

Еквадор – Венесуела – 1:0

Гол: Інкап'є, 41

Парагвай – Чилі – 0:1

Гол: Сілва, 56 (аг.)

Бразилія – Колумбія – 1:0

Гол: Пакета, 72

Перу – Болівія – 3:0

Голи: Лападула, 9, Куева, 31, Пенья, 39

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У першому матчі дня Венесуела поступилась Еквадору. Долю матчу вирішив єдиний гол, який наприкінці першого тайму забив П'єро Інкап'є. Захисник Байєра відгукгувся на навіс зі стандарту у штрафний майданчик і, випередивши суперників, головою перекинув м'яч у верхній кут воріт. Форвард Динамо Ерік Рамірес провів на полі перші 45 хвилин, створив декілька моментів для партнерів, але по перерві був замінений на Уртадо з Бока Хуніорс.

Чилі на виїзді здолав Парагвай. Кумедний автогол було забито на початку другого тайму. Кіпер господарів сфокусувався, аби забрати м'яч після навісу з кутового, але сфера зненацька влучила йому у ногу і влетіла у сітку.

Бразилія повністю переграла Колумбію, однак спромоглась втілити у гол лише один з численних ударів. Красива комбінація в середині другого тайму завершилась результативним пострілом Лукаса Пакети, який, увірвавшись у штрафний майданчик, вдотик переправив м'яч у сітку після філігранного пасу Неймара. Таким чином, бразильці перемагають вдруге поспіль (до цього вони обіграли збірну Уругваю) і збільшують свою безпрограшну серію до 7 матчів.

У ще одному матчі Перу декласував Болівію, забивши у ворота "зелених" три сухих голи ще до перерви.

Як наслідок, після 13-ти турів Бразилія йде у турнірній таблиці першою, набравши 34 очки. Далі йде Аргентина (25 пунктів) і Еквадор (20 балів). Остання з 7 очками – Венесуела.

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