Бразилія з рекордом здолала Колумбію, Рамірес не врятував Венесуелу від Еквадору, Перу розгромив Болівію: відбір ЧС-2022
У черговому турі кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року у Південній Америці відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Південна Америка, ЧС-2022, кваліфікація, 13-й тур
Еквадор – Венесуела – 1:0
Гол: Інкап'є, 41
Парагвай – Чилі – 0:1
Гол: Сілва, 56 (аг.)
Бразилія – Колумбія – 1:0
Гол: Пакета, 72
Перу – Болівія – 3:0
Голи: Лападула, 9, Куева, 31, Пенья, 39
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У першому матчі дня Венесуела поступилась Еквадору. Долю матчу вирішив єдиний гол, який наприкінці першого тайму забив П'єро Інкап'є. Захисник Байєра відгукгувся на навіс зі стандарту у штрафний майданчик і, випередивши суперників, головою перекинув м'яч у верхній кут воріт. Форвард Динамо Ерік Рамірес провів на полі перші 45 хвилин, створив декілька моментів для партнерів, але по перерві був замінений на Уртадо з Бока Хуніорс.
Чилі на виїзді здолав Парагвай. Кумедний автогол було забито на початку другого тайму. Кіпер господарів сфокусувався, аби забрати м'яч після навісу з кутового, але сфера зненацька влучила йому у ногу і влетіла у сітку.
Бразилія повністю переграла Колумбію, однак спромоглась втілити у гол лише один з численних ударів. Красива комбінація в середині другого тайму завершилась результативним пострілом Лукаса Пакети, який, увірвавшись у штрафний майданчик, вдотик переправив м'яч у сітку після філігранного пасу Неймара. Таким чином, бразильці перемагають вдруге поспіль (до цього вони обіграли збірну Уругваю) і збільшують свою безпрограшну серію до 7 матчів.
У ще одному матчі Перу декласував Болівію, забивши у ворота "зелених" три сухих голи ще до перерви.
Як наслідок, після 13-ти турів Бразилія йде у турнірній таблиці першою, набравши 34 очки. Далі йде Аргентина (25 пунктів) і Еквадор (20 балів). Остання з 7 очками – Венесуела.
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