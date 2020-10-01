Гарет Саутгейт визначився зі списком гравців, на яких розраховує у спарингу проти Уельса та чергових матчах Ліги націй.

Повна заявка "трьох левів" складається з 30 футболістів, інформує офіційний Twitter збірної Англії.

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Шанс отримали троє дебютантів – Букайо Сака (Арсенал), Харві Барнс (Лестер) та Домінік Калвер-Льюїн (Евертон). Натомість Мейсон Грінвуд (МЮ) і Філ Фоден (Ман Сіті) опинилися поза списком. Після поєдинку проти Ісландії (1:0) дует талантів запросив до готелю двох дівчат, із якими спілкувався упродовж кількох днів. Саутгейт вирішив покарати зухвальців за порушення карантину, а от Харрі Магуайр вже відбув свій "бан" – він знову в складі.

У жовтні збірна Англії проведе три матчі – спаринг проти Уельса (8), а також поєдинки Ліги націй проти Бельгії (11) та Данії (14).

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