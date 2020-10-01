Франція оприлюднила заявку на матч проти збірної України
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам визначився із списком гравців, які матимуть змогу зіграти у жовтневих матчах.
Збірна Франції заявила 24 гравці на матчі проти збірних України, Португалії та Хорватії, повідомляє офіційний твіттер французької Федерації футболу.
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Воротарі: Льоріс, Меньян, Манданда.
Захисники: Дінь, Дюбуа, Лукас Ернандес, Кімпембе, Лангле, Павар, Упамекано, Варан.
Півзахисники: Камавінга, Канте, Погба, Н'Зонзі, Рабйо, Толіссо.
Нападники: Ауар, Бен-Єддер, Коман, Жиру, Грізманн, Марсьяль, Мбаппе.
Нагадаємо, збірна Франції зустрінеться з Україною в товариській зустрічі, яка відбудеться 7 жовтня. Після цього, чинні чемпіони світу зіграють проти Португалії 11 жовтня та з Хорватією 14 жовтня у рамках Ліги націй.
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