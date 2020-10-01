Гарет Саутгейт определился со списком игроков, на которых рассчитывает в спарринге против Уэльса и очередных матчах Лиги наций.

Полная заявка "трех львов" состоит из 30 футболистов, информирует официальный Twitter сборной Англии.

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Шанс получили трое дебютантов – Букайо Сака (Арсенал), Харви Барнс (Лестер) и Доминик Калвер-Льюин (Эвертон). Мейсон Гринвуд (МЮ) и Фил Фоден (Манчестер Сити) оказались вне списка. После поединка против Исландии (1:0) дуэт талантов пригласил в гостиницу двух девушек, с которыми общался на протяжении нескольких дней. Саутгейт решил наказать наглецов за нарушение карантина, а вот Харри Магуайр уже отбыл свой "бан" – он снова в составе.

В октябре сборная Англии проведет три матча – спарринг против Уэльса (8), а также поединки Лиги наций против Бельгии (11) и Дании (14).

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