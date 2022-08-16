Поєдинок між Локереном та Ренесансом Монсом в Кубку Бельгії запам'ятався шикарним голом хавбека Веркаутерна.

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Епізод трапився на правому фланзі, фактично біля центральної лінії. Захисник виграв верхову боротьбу та вибив м'яч якраз на Жульєна. Хавбек прийняв сферу, трохи понабивав та пробив по воротах.

М'яч за красивою траєкторією перелетів голкіпера та опинився у сітці, після чого лава запасних вибігла на поле привітати автора шедевра. Гра ж завершилась перемогою 3:0 на користь Локерена.

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