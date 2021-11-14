Збірна Бельгії перемогою над командою Естонії (3:1) у рамках 9-го туру кваліфікації до чемпіонату світу-2022 достроково оформила вихід на турнір. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих миттєвостей поєдинку.

ЧС-2022, відбір, 9-й тур

Група E

Бельгія – Естонія – 3:1

Голи: Бентеке, 11, Карраско, 53, Т. Азар, 74 – Сорга, 70

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"Червоні дияволи" повели в дебюті, коли Крістіан Бентеке з кількох метрів добив м'яч у ворота після прострілу Карраско. Подвоїв перевагу бельгійців сам Яннік Феррейра на старті другої половини – вінгер завдав розкішного удару з півкола штрафного. Естонці огризнулися голом Еріка Сорги після сейву Куртуа. Однак, останнє слово було за господарями. На 74-й хвилині Торган Азар головою замкнув парашут від Де Брюйне.

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