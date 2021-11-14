Сборная Бельгии победой над командой Эстонии (3:1) в рамках 9-го тура квалификации к чемпионату мира-2022 досрочно оформила выход на турнир. Смотрите видео забитых мячей и лучших мгновений поединка.

ЧМ-2022, отбор, 9-й тур

Группа E

Бельгия – Эстония – 3:1

Голы: Бентеке, 11, Карраско, 53, Т. Азар, 74 – Сорга, 70

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"Красные дьяволы" повели в дебюте, когда Кристиан Бентеке с нескольких метров добил мяч в ворота после прострела Карраско. Удвоил преимущество бельгийцев сам Янник Феррейра на старте второй половины – вингер нанес роскошный удар с полукруга штрафной. Эстонцы огрызнулись голом Эрика Сорги после сэйва Куртуа. Однако последнее слово было за хозяевами. На 74-й минуте Торган Азар головой замкнул парашют от Де Брюйне.

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