У рамках 9-го туру кваліфікації до чемпіонату світу-2022 збірна Нідерландів на виїзді не втримала перемогу над командою Чорногорії (2:2). До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

ЧС-2022, кваліфікація, 9-й тур

Група G

Чорногорія – Нідерланди – 2:2

Голи: Вукотіч, 82, Вуйновіч, 86 – Депай, 25 (пенальті), 54

Рекордний покер Мбаппе у відеоогляді матчу Франція – Казахстан – 8:0

"Ораньє" повели в рахунку на 25-й хвилині, коли Мемфіс Депай впевнено реалізував одинадцятиметровий. А на старті другої половини форвард Барселони оформив справжній шедевр, елегантно замкнувши п'ятою простріл Дюмфріса.

Однак, чорногорці знайшли в собі сили на камбек. На 82-й Ілія Вукотіч класно обіграв Бейлова й покотив у порожні ворота. Ще за чотири хвилини Нікола Вуйновіч виграв верхову дуель в Блінда та головою відправив м'яч у дальній кут після навісу з флангу.

ЧС-2022: Бельгія їде в Катар, Нідерланди втратили перемогу та зіграють матч за Мундіаль, Уельс розбив Білорусь