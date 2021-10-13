"Все закономірно, оскільки були обопільні атаки як з одного, так і з іншого боку. Як завжди, реалізація гольових моментів нашими футболістами не була такою, як хотілося б. Втім, як у боснійців.

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Відтак, нічийний результат цілком закономірний. Цей матч показав, що обидві команди за своїм рівнем однаково заслуговують на поїздку в Катар", – сказав Заваров у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, Україна в рамках 8-го туру кваліфікації на ЧС-2022 не втримала перемогу над Боснією та Герцеговиною. Наразі "синьо-жовті" випереджають балканців на два очки, але зіграли на матч більше. В останньому турі командам належить провести ще один очний матч.

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