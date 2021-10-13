"Все закономерно, поскольку были обоюдные атаки как с одной, так и с другой стороны. Как всегда, реализация голевых моментов нашими футболистами не была такой, как хотелось бы. Впрочем, как и у боснийцев.

Хавбек Боснии и Герцеговины уверен в успехе квалификации к ЧМ-2022

Поэтому ничейный результат вполне закономерен. Этот матч показал, что обе команды по своему уровню одинаково заслуживают поездку в Катар", – сказал Заваров в комментарии Meta Ratings.

Напомним, Украина в рамках 8-го тура квалификации на ЧМ-2022 не удержала победу над Боснией и Герцеговиной. Сейчас "сине-желтые" опережают балканцев на два очка, но сыграли на матч больше. В последнем туре командам предстоит провести еще один очный матч.

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