Колишній тренер "синьо-жовтих" Олександр Заваров переконаний, що у матчі з Боснією і Герцеговиною, окрім спортивної боротьби, на боці суперника будуть й інші фактори.

"В Одесі була нормальна товариська гра. Болгарія – хороший спаринг-партнер. Результат матчу був не настільки важливим, а щодо якості гри, то вона була не на всі сто відсотків. У нашої збірної у ході поєдинку було багато невикористаних моментів, і одразу думаєш про те, що виконавська майстерність трохи накульгує.

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Залишили голи на Боснію? Можливо. Можна думати про все та слухати різні думки, але все покаже гра.

Не варто забувати, що, крім боснійців, є ще одна команда, яка претендує на вихід у фінальну частину світової першості. Вона може мотивувати Боснію та Герцоговину будь-яким способом. Враховуючи, що така подія, як чемпіонат світу, має важливе значення для будь-якої збірної, у хід будуть пущені всі можливі впливи та ресурси. Думаю, що, швидше за все, якісь зусилля фінами будуть зроблені", – сказав Заваров у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, збірна Фінляндії на виїзді впевнено здолала боснійців (1:3) і максимально ускладнила українцям вихід у плей-офф ЧС-2022.

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