Затримано двох людей за розповсюдження фотографій тіла Сали, який загинув у авіакатастрофі

Поліція заарештувала двох осіб в Англії за поширення в соціальних мережах фотографії тіла аргентинського нападника Еміліано Сали.

У злочині підозрюються 48-річна жінка і 62-річний чоловік, які, ймовірно, вкрали фотографії з комп'ютера, повідомляє ВВС.

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"Поки немає ніяких доказів того, що вони вкрали щось у морзі, а також немає ніяких доказів того, що хтось із членів моргу причетний до цього злочину", – сказав представник поліції.

Нагадаємо, 28-річний Сала перейшов у Кардіфф Сіті з Нанта під час зимового трансферного вікна, ставши найдорожчим футболістом в історії британського клубу.

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Увечері 21 січня форвард вилетів на приватному літаку в Уельс, але за годину до запланованого прибуття повітряне судно зникло з радарів. Пізніше пошукова група виявила на дні Ла-Маншу літак і тіло, яке, як з'ясувалося пізніше, належало Салі.