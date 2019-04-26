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Помер батько Еміліано Сали – три місяці тому він поховав сина

14:38 1038 Читать на русском
Помер батько Еміліано Сали – три місяці тому він поховав сина
Орасіо Сала та Еміліано / Фотоколаж The Standard

"Біда сама не ходить" – цей вираз стосується сім'ї загиблого нападника Кардіффа Еміліано Сали.

Орасіо Сала не зміг витримати витримати трагічної загибелі сина та пішов з життя вночі з 25 на 26 квітня у своємо домі в Прогресо. Причиною смерті став інфаркт, повідомляє La Nacion.

"Дружина Орасіо зателефонувала мені о п'ятій ранку, лікарі вже були там, і коли я прийшов до них, було вже надто пізно", – прокоментував трагедію місцевий мер Хуліо Мюллер.

Нагадаємо, 21 січня літак з форвардом Кардіффа на борту впав у води Ла-Маншу. Пізніше на глибині 62 метри було виявлено уламки літака та одне тіло, яке було підняте на поверхню. Згодом поліція підтвердила, що воно належить саме Еміліано Салі.

Деталі фатального польоту Еміліано Сали: погана погода, недостатня кваліфікація пілота, несправність літака

Теги
Англія Кардіфф Кардіфф Еміліано Сала Еміліано Сала
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