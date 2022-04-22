Сегодня, 22 апреля, Григорий Суркис был задержан в пункте пропуска Краковец Львовской области. Нардеп от уже бывшей фракции ОПЗЖ пытался вывести из Украины 13 пар незадекларированных часов, являющихся его личной собственностью.

Григорий Суркис задержан на границе – нардеп пытался вывезти из Украины 13 пар часов

После выяснения обстоятельств Суркис выехал из Украины, но без часов – их вывезти не разрешили.

"Ждем заявления Григория Суркиса о том, что он вывозил 12 пар ценных часов для каждого игрока основы Динамо и Луческу. Надеемся, справка о том, что это следствие ковида, тоже при нем", – говорится в заявлении ультрас Druzi Dynamo на странице в Facebook.

Напомним, Григорий и Игорь Суркисы уехали из Украины еще в первые дни полномасштабной войны. Вместе с ними в автомобиле находились гражданка России и двое мужчин призывного возраста. Все успешно покинули территорию страны, а ГБР приступило к следственным действиям по этому факту.

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