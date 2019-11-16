Засновник Металіста 1925 Стороженко озвучив борг Металіста

Голова наглядової ради Металіст-1925 розповів про ситуацію навколо боргу харківського клубу Металіст.

"Якщо ми говоримо про процедуру банкрутства, то портфель кредиторів – 1 мільярд гривень. Якщо борги будуть погашені, можна буде говорити не про банкрутство, а про просанацію.

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Але про неї ніхто не хоче навіть говорити, тому що ніхто не хоче платити 40 млн доларів", – сказав Стороженко у програмі Трендець, останній випуск якої було, до слова, видалено з YouTube.

Металіст-1925 після 18-ти турів йде у турнірній таблиці Першої ліги третім, відстаючи від лідера – Оболонь-Бровар – на 2 пункти.

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