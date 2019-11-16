Основатель Металлиста 1925 Стороженко озвучил долг Металлиста

Председатель наблюдательного совета Металлист-1925 рассказал о ситуации вокруг долга харьковского клуба Металлист.

"Если мы говорим о процедуре банкротства, то портфель кредиторов – 1 миллиард гривен. Если долги будут погашены, можно будет говорить не о банкротстве, а о просанации.

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Но о ней никто не хочет даже говорить, потому что никто не хочет платить 40 млн долларов", – сказал Стороженко в программе Трендец, последний выпуск которой был, к слову, удален с YouTube.

Металлист-1925 после 18-ти туров идет в турнирной таблице Первой лиги третьим, отставая от лидера – Оболонь-Бровар – на 2 пункта.

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