"Як завжди, програвати неприємно, нічого хорошого. Взагалі було багато дуелей на поле. Перевагою володіли то ми, то господарі поля. Але ближче до кінця матчу, напевно, заміни господарів спрацювали набагато краще. Особливо здорово вони розкривали наш лівий фланг. Танчик познущався там, треба сказати відверто. Ну і взагалі кінцівку господарі провели сильніше. Заслужено перемогли.

Гольовий дебют унікального англійця у відеоогляді кубкового матчу Металіст – Десна – 2:1

Чому не спрацювали заміни Десни? Не знаю. Всі основні гравці, вони повинні були посилити гру. Моменти мали, але не реалізували їх. Чудова гра Болбата? Ну не сказав би, що він там сильно зіграв прекрасно. Моменти були у нього, але ще раз кажу – вийшли ті футболісти, які в чемпіонаті основне навантаження несуть. Наші лідери – Тотовицький, Будковський, але не вийшло.

Завжди неприємно програвати в Кубку, вилітати відразу з першого матчу. Що зробиш, будемо сподівається на наступні турніри", – поділився Рябоконь в ефірі Студія LIVE.

Нагадаємо, Металіст, поступаючись після першого тайму 0:1, зумів по перерві переломити хід зустрічі з Десною і вирвав на останніх хвилинах путівку в 1/8 фіналу Кубка України.

Металіст прорвався в 1/8 фіналу Кубка України, вигризши перемогу у Десни завдяки голу на останніх хвилинах