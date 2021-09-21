Десна у Харкові не встояла проти лідера Першої ліги. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Кубок України, 1/16 фіналу

Металіст – Десна – 2:1

Голи: Харріс, 73, Мізюк, 88 – Волошин, 45

Лідер Першої ліги – Металіст – на шляху до матчу з Десною в 1/16 фіналу Кубка України впевнено пройшов двох представників Другої ліги. Підопічні Олександра Кучера спочатку розгромили Скорук (3:0), а згодом перемогли Яруд (3:1).

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Вже на 3-й хвилині Матеус Пейшото загрожував воротам Десни, але захисники відбились. Миттєва контратака чернігівців – поки схоже на розвідку і пристрілку. Юрій Романюк спробував засмутити вболівальників Десни пострілом в дев’ятку – небезпечно, але неточно. Миттєва контратака чернігівців 3 в 1, катастрофічний провал оборони Металіста і фіаско Болбата – Сергій протягнув сам і не відпасував на партнерів, а вирішив пробити. Данило Каневцев прочитав задум екс-зірки Шахтаря, вийшов з воріт і заблокував постріл півзахисника.

Згодом Картушов небезпечно навішував з лівого флангу, зумів перекинути голкіпера, але підстрахували захисники Металіста. Калітвінцев за мить повторив процедуру, але з іншого флангу. Стовідсотковий момент Десна втратила в середині тайму – Картушов вирізав ідеальний навіс на Дегтярьова, той з району одинадцятиметрової позначки пробивав головою, але м’яч відскочив від газону і пролетів повз ворота.

Після цього Металіст на деякий час притис Десну до власних воріт і гра почала вислизати з рук команди Олександра Рябоконя. Танчик зряче навісив на Танковського і той з лінії воротарського майданчика пробивав головою і влучив прямо в ноги Мисику – помилка Євгена Селіна мало не коштувала гола чернігівцям. На 35-й хвилині вже сам Танчик виходив віч-на-віч з голкіпером, але Вадим Жук наздогнав його і в останній момент встиг вставити ногу та заблокувати удар. У відповідь Калітвінцев протягнув сферу правим флангом, навісив, Каневцев відбив, а Волошин на добиванні зіграв неточно.

За хвилину до перерви Вікентій таки пробив Канецева. Болбат отримав діагональ на лівому фланзі, пройшов до штрафного майданчика, скинув на хід Волошину і орендований у Динамо півзахисник відкрив рахунок у матчі.

Після відпочинку Металіст кинувся відігруватись. Харків'яни швидко доставляли м'яч до штрафного майданчика Десни, але далі атаки захлинались. На 55-й хвилині Демченко замикав навіс після кутового – знову вище воріт. Постріл Балулі у кут воріт голкіперу Десни дався непросто – Мисак у падінні ледве перевів сферу на кутовий. В середині другої сорокап'ятихвилинки Металіст буквально затероризував суперника: три кутові, удари, добивання – захист чернігівців працював навідбій.

На 72-й хвилині Металіст таки зрівняв: Танчик віддав хороший пас на дальню стійку, де Жук не втримав Кадіма Харріса – англійський півзахисник голом відзначив свій дебют за харківську команду. За п'ять хвилин господарі могли виходити вперед – Балулі після навісу зі стандарту влучив у стійку. Свій шанс змарнувала і Десна: Безбородько вивів на ударну позицію Тотовицького, але той з близької відстані стрільнув по горобцях.

За 2 хвилини до завершення матчу після навісу зі штрафного м'яч відскочив до Мизюка, той прийняв, розвернувся і пробив. Влучно! І смертельно для Десни! Вже в наступній атаці Харріс двічі пробивав по воротах Мисака – не пощастило англійцю. Фінальний свисток зафіксував першу несподіванку – виліт представника УПЛ з подальшого розіграшу турніру.

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