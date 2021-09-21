Металіст і Десна провели розкішний поєдинок у Кубку України. Гра без центра поля, з постійним нагнітанням на ворота один одного і непогана гра захисту. Як наслідок, перший гол було забито лише на останній хвилині першого тайму: Вікентій Волошин отримав м'яч на хід від Сергія Болбата і вивів чернігівців вперед.

Металіст прорвався в 1/8 фіналу Кубка України, вигризши перемогу у Десни завдяки голу на останніх хвилинах

Металіст по перерві взявся штурмувати ворота Мисика. Спрацювала заміна від Кучера – англійський дебютант харків'ян Кадім Харріс на мить випередив Вадима Жука і забив свій перший гол в Україні. Запекла боротьба могла подарувати перемогу кожній з команд, однак більше пощастило господарям. За 2 хвилини до завершення матчу після навісу зі штрафного м'яч відскочив до Олександра Мизюка, той прийняв, розвернувся і... поставив хрест на надіях чернігівців завоювати Кубок.

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