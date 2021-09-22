"Как всегда, проигрывать неприятно, ничего хорошего. Вообще было много дуэлей на поле. Преимуществом владели то мы, то хозяева поля. Но ближе к концу матча, наверное, замены хозяев сработали намного лучше. Особенно здорово они раскрывали наш левый фланг. Танчик поиздевался там, надо сказать откровенно. Ну и вообще конечность хозяева провели сильнее. Заслуженно победили.

Голевой дебют уникального англичанина в видеообзоре кубкового матча Металлист – Десна – 2:1

Почему не сработали замены Десны? Не знаю. Все основные игроки, они должны были усилить игру. Моменты имели, но не реализовали их. Отличная игра Болбата? Ну не сказал бы, что он там сильно сыграл великолепно. Моменты были у него, но еще раз говорю – вышли те футболисты, которые в чемпионате основную нагрузку несут. Наши лидеры – Тотовицкий, Будковский, но не получилось.

Всегда неприятно проигрывать в Кубке, вылетать сразу с первого матча. Что сделаешь, будем надеется на следующие турниры", – поделился Рябоконь в эфире Студия LIVE.

Напомним, Металлист, уступая после первого тайма 0:1, сумел после перерыва переломить ход встречи с Десной и вырвал на последних минутах путевку в 1/8 финала Кубка Украины.

Металлист прорвался в 1/8 финала Кубка Украины, выгрызя победу у Десны благодаря голу на последних минутах