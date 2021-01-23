"Яремчук зможе покинути Гент, коли клуб влаштує пропозиція щодо Романа. Наскільки я знаю, у цьому головна причина. Я вважаю, що велика помилка Яремчука була півтора роки тому.

Яремчук – про можливий відхід з Гента: Мої побажання тут не враховують

Тоді Роман продемонстрував свою лояльність клубу, перепідписавши контракт з Гентом на 5 років. Тоді клуб йому обіцяв, що якщо щодо нього буде хороша пропозиція, його відпустять. Хоча Яремчук вже тоді демонстрував своє бажання грати в топ-чемпіонатах. Зараз клуб цю лояльність не демонструє. І коли Яремчук виходить з якимись заявами в бік клубу, я можу його зрозуміти", – сказав Вацко у програмі "Вмикай підігрів".

Нагадаємо, контракт Яремчука з бельгійським клубом чинний до 30 червня 2023 року. У поточному сезоні Роман провів за Гент 24 поєдинки у всіх турнірах, в яких відзначився 12-ма голами та 4-ма асистами. Transfermarkt оцінює українця в 11 млн євро.

Маліновський їде в нефартовий Мілан, друга битва МЮ з Ліверпулем, Реал і Барса в гонитві за Атлетіко: топ-матчі вікенду