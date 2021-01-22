"Багато розмов з приводу мене, я читаю. Дуже спокійно до цього ставлюся. У своїй голові я чітко бачу, як повинна розвиватися моя кар'єра. На даний момент покинути Гент взимку – це складне рішення.

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Якщо є хороший варіант, команда – треба ризикувати, але ти повинен розуміти, що попереду Євро, ти повинен бути в формі, ти повинен забивати, у тебе повинна бути впевненість в своїх силах. Для мене найголовніше – це розвиток, розвиток у розумінні гри, додавати в кожному компоненті гри.

Я можу це робити у Генті на даний момент. Чи піду я звідси – я це більше не вирішую. Мої бажання тут не враховують. Є люди, які вирішують за мене. Тому моє завдання бути сконцентрованим, готовим до кожного матчу і забивати якомога більше голів, щоб бути в хорошій формі до Євро", – сказав Яремчук для ТК Футбол.

У нинішньому сезоні Роман провів 24 поєдинки, в яких відзначився 12-ма голами та 4-ма асистами.

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