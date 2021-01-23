"Яремчук сможет покинуть Гент, когда клуб устроит предложение по Роману. Насколько я знаю, в этом главная причина. Я считаю, что большую ошибку Яремчук совершил полтора года назад.

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Тогда Роман продемонстрировал свою лояльность клубу, переподписав контракт с Гентом на 5 лет. Тогда клуб ему обещал, что если по нему будет хорошее предложение, его отпустят. Хотя Яремчук уже тогда демонстрировал свое рвение играть в топ-чемпионатах. Сейчас клуб эту лояльность не демонстрирует. И когда Яремчук выходит с какими-то заявлениями в сторону клуба, я могу его понять", – сказал Вацко в программе "Включай підігрів".

Напомним, контракт Яремчука с бельгийским клубом действует до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне Роман провел за Гент 24 поединка во всех турнирах, в которых отметился 12-ю голами и 4-мя ассистами. Transfermarkt оценивает украинца в 11 млн евро.

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