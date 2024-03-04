Юрій Запісоцький, який за президентства Андрія Павелка був Генеральним секретарем УАФ, 4 березня був звільнений з СІЗО.

Колишній генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький вийшов на волю, повідомляє Tribuna.

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СБУ затримала екс-функціонера на початку липня 2023 року після того як він не з'явився на засідання суду, мотивуючи це походом у ТЦК.

До слова, минулого тижня на волю вийшов екс-президент УАФ Андрій Павелко (після 259 днів під вартою). Обидва проходять по справі про розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.

Досудове розслідування у цьому провадженні завершено, наразі триває ознайомлення підозрюваних зі справою.

Нагадаємо, 25 січня новим президентом УАФ було обрано Андрія Шевченка, а новим генеральним секретарем став Ігор Грищенко.

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