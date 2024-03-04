Юрий Записоцкий, который при президентстве Андрея Павелко был Генеральным секретарем УАФ, 4 марта был освобожден из СИЗО.

Бывший генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий вышел на свободу, сообщает Tribuna.

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СБУ задержала экс-функционера в начале июля 2023 года после того как он не явился на заседание суда, мотивируя это походом в ТЦК.

К слову, на прошлой неделе на свободу вышел экс-президент УАФ Андрей Павелко (после 259 дней под стражей). Оба проходят по делу о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

Досудебное расследование в этом производстве завершено, сейчас идет ознакомление подозреваемых с делом.

Напомним, 25 января новым президентом УАФ был избран Андрей Шевченко, а новым генеральным секретарем стал Игорь Грищенко.

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