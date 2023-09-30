"Я запам’ятаю моє перше О Класіко на все життя. Перемога та перший матч за Бенфіку без пропущених голів. Дуже важлива гра для мене особисто.

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Але перш за все, це командна робота, яка дає свої результати. Продовжуємо працювати та готуватися до Ліги чемпіонів.

Окремо дякую кожному фанату за підтримку. Ви створюєте неймовірну атмосферу на стадіоні. Щоразу вражений вами", – написав Трубін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, українець став одним з героїв зустрічі та допоміг Бенфіці очолити турнірну таблицю Прімейра-ліги. Свій наступний матч "орли" проведуть у середу проти Інтера в рамках 2-го туру Ліги чемпіонів.

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