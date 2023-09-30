"Запомню мое первое О Класико на всю жизнь": Трубин прокомментировал победное дерби с Порту
Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин поделился эмоциями от матча 7-го тура чемпионата Португалии против Порту (1:0).
"Я запомню мое первое О Класико на всю жизнь. Победа и первый матч за Бенфику без пропущенных голов. Очень важная игра для меня лично.
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Но прежде всего, это командная работа, которая дает свои результаты. Продолжаем работать и готовиться к Лиге чемпионов.
Отдельное спасибо каждому фанату за поддержку. Вы создаете невероятную атмосферу на стадионе. Каждый раз поражен вами", – написал Трубин на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, украинец стал одним из героев встречи и помог Бенфике возглавить турнирную таблицу Примейра-лиги. Свой следующий матч "орлы" проведут в среду против Интера в рамках 2-го тура Лиги чемпионов.
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