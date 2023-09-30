"Трубіну було важливо не пропустити з Порту": наставник Бенфіки оцінив гру українця у дебютному О Класіко
Головний тренер "орлів" Рогер Шмідт поділився думками щодо виступу Анатолія Трубіна у матчі 7-го туру чемпіонату Португалії проти Порту (1:0).
"Трубіну важливо було зіграти з Порту вдома і не пропустити. Він декілька разів вдало виходив із воріт, і продемонстрував велику упевненість, концентрацію та дисципліну.
Суперсейв Трубіна в О Класіко у відеоогляді матчу Бенфіка – Порту
Я дуже радий за нього. Цей матч був важливим для його самовпевненості. Я повністю впевнений у ньому і в його здібностях", – цитує Шмідта офіційний сайт "орлів".
Нагадаємо, Трубін вийшов в основі і вперше відстояв на нуль – українець запам'ятався перехопленням м'яча на лінії штрафного після виходу сам на сам Таремі та дивовижним сейвом після удару Пепе під поперечину.
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