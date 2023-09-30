"Трубіну важливо було зіграти з Порту вдома і не пропустити. Він декілька разів вдало виходив із воріт, і продемонстрував велику упевненість, концентрацію та дисципліну.

Суперсейв Трубіна в О Класіко у відеоогляді матчу Бенфіка – Порту

Я дуже радий за нього. Цей матч був важливим для його самовпевненості. Я повністю впевнений у ньому і в його здібностях", – цитує Шмідта офіційний сайт "орлів".

Нагадаємо, Трубін вийшов в основі і вперше відстояв на нуль – українець запам'ятався перехопленням м'яча на лінії штрафного після виходу сам на сам Таремі та дивовижним сейвом після удару Пепе під поперечину.

Трубін вперше зіграв на нуль за Бенфіку – українець здійснив суперсейв у дербі з Порту, екс-зірка Шахтаря віддав асист