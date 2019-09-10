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"Зам’яти справу про згвалтування допомогли гроші", — легенда жіночого футболу розкритикувала Роналду

16:12 705 Читать на русском
"Зам’яти справу про згвалтування допомогли гроші", — легенда жіночого футболу розкритикувала Роналду
Алексіс Морган

Футболістка збірної США Алексіс Морган поділилася думками щодо справи форварда Ювентуса Кріштіану Роналду про згвалтування.

"Якщо подивитись на цю історію, то там було занадто багато доказів, щоб просто закрити справу. Думаю, що зам'яти її допомогли гроші. Звинувачення були зняті, тому він продовжує грати. Він не єдина людина, з ким таке сталося, але це один з найвідоміших футболістів у світі прямо зараз. Очевидно, що це привертає увагу.

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Я думаю, що важливо продовжувати підтримувати жінок, які перебувають у вразливих і страшних ситуаціях, коли у них немає серйозної підтримки. Це не означає, що я не вважаю його одним з кращих футболістів світу. Але це не має до даного питання жодного відношення. Те, що він робить свою роботу і розважає людей на футбольному полі, не має нічого спільного з тим, якою людиною він може бути або які дії міг вчинити", – розповіла Морган виданню Marca.

Нагадаємо, у липні вона ретвітнула статтю з заголовком "Роналду – ікона корупції у спорті" і приписала: "Ось це відмінна журналістика". Це сталось, коли широко обговорювалася історія з обвинуваченнями Роналду у сексуальному насильстві. Згодом підозри з гравця були зняті.

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Теги
Світ Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Італія футбольні хулігани
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