Роналду підозрюється у згвалтуванні: прокуратура підбила підсумки справи

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду "відбілив" свою репутацію.

"Грунтуючись на розглянутих матеріалах справи, представлених за час розслідування, було встановлено, що звинувачення Кріштіану Роналду в сексуальному насильстві не можуть бути доведені.

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Таким чином, ніяких звинувачень і переслідувань не буде", – вказано у заяві окружної прокуратури округу Кларк, опублікованій в твіттері.

Нагадаємо, громадянка США, 34-річна Кетрін Майорга розповіла, що у 2009 році її згвалтував Кріштіану Роналду. Інцидент трапився у Лас-Вегасі під час відпочинку Кріштіану в США. За словами жінки, вона познайомилась з Роналду на дискотеці в одному з клубів, у якому працювала, а тієї ж ночі португалець згвалтував її у номері.