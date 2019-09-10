"Замять дело об изнасиловании помогли деньги", – легенда женского футбола раскритиковала Роналду

Футболистка сборной США Алексис Морган поделилась мыслями по делу форварда Ювентуса Криштиану Роналду об изнасиловании.

"Если посмотреть на эту историю, то там было слишком много доказательств, чтобы просто закрыть дело. Думаю, что замять его помогли деньги. Обвинения были сняты, поэтому он продолжает играть. Он не единственный человек, с кем такое случилось, но это один из самых известных футболистов в мире прямо сейчас. Очевидно, что это привлекает внимание.

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Я думаю, что важно продолжать поддерживать женщин, которые находятся в уязвимых и страшных ситуациях, когда у них нет серьезной поддержки. Это не значит, что я не считаю его одним из лучших футболистов мира. Но это не имеет к данному вопросу никакого отношения. То, что он делает свою работу и развлекает людей на футбольном поле, не имеет ничего общего с тем, каким человеком он может быть либо какие действия мог совершить", – рассказала Морган изданию Marca.

Напомним, в июле она ретвитнула статью с заголовком "Роналду – икона коррупции в спорте" и приписала: "Вот это отличная журналистика". Это произошло тогда, когда широко обсуждалась история с обвинениями Роналду в сексуальном насилии. Впоследствии подозрения с игрока были сняты.

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