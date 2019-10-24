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19-річний Холанд встановив одразу 2 рекорди Ліги чемпіонів за результативністю

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19-річний Холанд встановив одразу 2 рекорди Ліги чемпіонів за результативністю
Ерлінг Холанд / Фото РБ Зальцбург

Форвард Зальцбурга Ерлінг Холанд продовжує феєрити в Лізі чемпіонів.

40’ Ерлінг Холанд
72’ Ерлінг Холанд
 
Дріс Мертенс 17’
Дріс Мертенс 64’
Лоренцо Інсіньє 73’
17’ Дріс Мертенс
40’ Ерлінг Холанд
64’ Дріс Мертенс
72’ Ерлінг Холанд
73’ Лоренцо Інсіньє

Ерлінг Холанд відзначився двома голами у матчі 3-го туру групового етапу проти Наполі, але це не врятувало австрійців від поразки (2:3).

Мессі продовжив рекордну результативну серію в Лізі чемпіонів, яка триває 15 років

19-річний нападник став першим гравцем в історії турніру, який відзначився 6-ма голами у дебютних трьох поєдинках.

Також Ерлінг став другим гравцем, якому вдавалось відзначитись у кожному з перших трьох матчів Ліги чеміпіонів. Раніше це досягнення підкорилось Каріму Бензема, коли нападник захищав кольори Марселя.

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Теги
Ліга чемпіонів Зальцбург Зальцбург Рекорди Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд Зальцбург - Наполі
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