19-річний Холанд встановив одразу 2 рекорди Ліги чемпіонів за результативністю

Форвард Зальцбурга Ерлінг Холанд продовжує феєрити в Лізі чемпіонів.
Ерлінг Холанд відзначився двома голами у матчі 3-го туру групового етапу проти Наполі, але це не врятувало австрійців від поразки (2:3).
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19-річний нападник став першим гравцем в історії турніру, який відзначився 6-ма голами у дебютних трьох поєдинках.
Також Ерлінг став другим гравцем, якому вдавалось відзначитись у кожному з перших трьох матчів Ліги чеміпіонів. Раніше це досягнення підкорилось Каріму Бензема, коли нападник захищав кольори Марселя.
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