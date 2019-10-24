19-річний Холанд встановив одразу 2 рекорди Ліги чемпіонів за результативністю

Форвард Зальцбурга Ерлінг Холанд продовжує феєрити в Лізі чемпіонів.

Ерлінг Холанд відзначився двома голами у матчі 3-го туру групового етапу проти Наполі, але це не врятувало австрійців від поразки (2:3).

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19-річний нападник став першим гравцем в історії турніру, який відзначився 6-ма голами у дебютних трьох поєдинках.

Також Ерлінг став другим гравцем, якому вдавалось відзначитись у кожному з перших трьох матчів Ліги чеміпіонів. Раніше це досягнення підкорилось Каріму Бензема, коли нападник захищав кольори Марселя.

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️ #ChampionsLeague



Erling #Haaland se ha convertido en el primer jugador en marcar seis goles en sus primeros tres partidos de la UEFA Champions League. pic.twitter.com/5RRX7UcVMI — fichajesweb (@fichajes_web) 23 жовтня 2019 р.