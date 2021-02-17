"Динамо в хорошому фізичному стані, що було видно в грі проти Олімпіка. Навіть у таких умовах команда достойно рухалася. Враховуючи наші кліматичні умови, поле буде замерзлим. У киян великі шанси досягти позитивного результату. У Бельгії теж зараз погода не "цукор", там теж бувають холоди.

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Та якщо Луческу запропонує супернику силовий і вертикальний футбол, то Брюгге буде важкувато. Бельгійці більше контролюють м’яч і змінюють свою психологію. Це вже не той клуб, що був кілька років тому. На мій погляд, у Києві Динамо матиме більше шансів на перемогу", – цитує Заховайла РБ.

Зауважимо, український колектив зустрінеться з бельгійським вже завтра, 18 лютого. Початок матчу о 17:00.

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