Динамо – Брюгге: УЄФА ухвалив рішення про перенесення часу початку гри
УЄФА вніс зміни у проведення матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо – Брюгге.
УЄФА прийняв рішення перенести початок поєдинку Динамо – Брюгге на 17:00 замість запланованого часу – 19:55, повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму твіттері.
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Офіційний сайт Динамо згодом підтвердив цю інформацію. Зазначається, що такі зміни пов'язані з морозною погодою в столиці України – зокрема, прогнозом погоди на день гри. Окрім цього, як зазначив журналіст, є висока ймовірність того, що на поєдинку зможуть бути присутні вболівальники.
Нагадаємо, що за рекомендаціями УЄФА, матчі мають проходити за температури не нижчої -15, або обидві команди мають дати згоду на проведення зустрічі, якщо температура опустилась нижче.
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