"Динамо в хорошем физическом состоянии, что было видно в игре против Олимпика. Даже в таких условиях команда достойно двигалась. Учитывая наши климатические условия, поле будет замерзшим. У киевлян большие шансы добиться положительного результата. В Бельгии тоже сейчас погода не "сахар", там тоже бывают холода.

Динамо – Брюгге: УЕФА принял решение о переносе времени начала игры

Но если Луческу предложит сопернику силовой и вертикальный футбол, то Брюгге будет трудновато. Бельгийцы больше контролируют мяч и меняют свою психологию. Это уже не тот клуб, который был несколько лет назад. На мой взгляд, в Киеве Динамо иметь больше шансов на победу", – цитирует Заховайло РБ.

Заметим, украинский коллектив встретится с бельгийским уже завтра, 18 февраля. Начало матча в 17:00.

Динамо проти Брюгге: старі кошмари на шляху Луческу, або Як здолати гібрид Ювентуса та Аталанти