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Заховайло: Наші вболівальники переоцінюють українських футболістів

08:19 10 Читать на русском
Заховайло: Наші вболівальники переоцінюють українських футболістів
В'ячеслав Заховайло / Фото із соцмереж

Футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло розповів, чому українським футболістам часто не вдається заграти в Європі.

"Наші вболівальники трохи переоцінюють наших гравців. Для того, щоб розуміти рівень потрібно дивитися ширше, аніж український футбол. У Європі є певні обмеження на рахунок гравців без паспорту Євросоюзу. Ми змушенні конкурувати із такими ринками, як Латинська Америка, Африка. Тут шансів в українських гравців небагато, бо конкуренти мають величезний досвід у цьому напрямку.

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Також не вистачає людей, які б допомагали освоювати нові ринки, консультували футболістів, сприяли працевлаштуванню в європейських командах. Але на кожен товар є свій покупець, просто потрібно працювати в цьому напрямку, пропонувати наших гравців за кордон", – цитує Заховайло Footboom.

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