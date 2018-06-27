Заховайло: Наши болельщики переоценивают украинских футболистов

Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло рассказал, почему украинским футболистам часто не удается заиграть в Европе.

"Наши болельщики немного переоценивают наших игроков. Для того, чтоб понимать уровень нужно смотреть шире, чем украинский футбол. В Европе есть определенные ограничения на счет игроков без паспорта Евросоюза. Мы вынуждены конкурировать с такими рынками, как Латинская Америка, Африка. Здесь шансов у украинских игроков немного, потому что конкуренты имеют огромный опыт в этом направлении.

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Также не хватает людей, которые бы помогали осваивать новые рынки, консультировали футболистов, способствовали трудоустройству в европейских командах. Но на каждый товар есть свой покупатель, просто нужно работать в этом направлении, предлагать наших игроков за границу", – цитирует Заховайло Footboom.

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