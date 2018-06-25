Ярмоленко отримав пропозицію від Фенербахче

Півзахисник збірної України та Борусії Дортмунд Андрій Ярмоленко потрапив у сферу інтересів турецького Фенербахче, інформує Fotomac.

Фенербахче вже звернувся до Борусії щодо трансферу 28-річного футболіста. Стамбульці спробують переконати "джмелів" відпустити Андрія у найближче трансферне вікно. Трансфер оцінюється у 23 млн євро.

Турецький гранд, який у сезоні 2017/18 посів друге місце в чемпіонаті, зацікавився Ярмоленком через його досвід. Нагадаємо, команда гратиме у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Андрій Ярмоленко знову зацікавив Евертон. Борусія Дортмунд готова до переговорів щодо трансферу, адже українець не зміг повноцінно замінити Усмана Дембеле.

В сезоні 2017/18 Ярмоленко забив 6 голів та віддав 6 гольових передач у 26 зіграних матчах в усіх турнірах. При цьому майже всю другу частину сезону українець пропустив через травму.