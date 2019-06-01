Захисник України U-20 Бондар: Про медалі чемпіонату світу говорити ще зарано, але ми мріємо про це

Захисник збірної України U-20 Валерій Бондар прокоментував вихід команди у плей-офф чемпіонату світу-2019.

"Ми всі щасливі, що досягли мети, яку перед собою ставили, вийшовши з групи. Будемо намагатися й надалі радувати наших уболівальників. Хочемо пройти до чвертьфіналу.

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Коли є така можливість, ми дивимося інші матчі Мундіалю. Усі збірні на чемпіонаті світу варті уваги, усі мають свої сильні якості. Нам усе одно проти кого грати, будемо налаштовуватися на будь-якого суперника.

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Ми будемо рухатися далі, крок за кроком, тому про медалі чемпіонату говорити ще зарано. Але, звичайно, ми про це теж мріємо", – цитує Бондаря офіційний сайт УАФ.