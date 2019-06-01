Защитник Украины U-20 Бондарь: О медалях чемпионата мира говорить еще рано, но мы мечтаем об этом

Защитник сборной Украины U-20 Валерий Бондарь прокомментировал выход команды в плей-офф чемпионата мира-2019.

"Мы все счастливы, что достигли цели, которую перед собой ставили, выйдя из группы. Будем стараться и дальше радовать наших болельщиков. Хотим пройти в четвертьфинал.

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Когда есть такая возможность, мы смотрим другие матчи Мундиаля. Все сборные на чемпионате мира достойны внимания, все имеют свои сильные качества. Нам все равно против кого играть, будем настраиваться на любого соперника.

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Мы будем двигаться дальше, шаг за шагом, поэтому о медалях чемпионата говорить еще рано. Но, конечно, мы об этом тоже мечтаем", – цитирует Бондаря официальный сайт УАФ.