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ЧС-2019 U-20: визначилися всі учасники плей-офф – Україна дізналася суперника в 1/8 фіналу

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ЧС-2019 U-20: визначилися всі учасники плей-офф – Україна дізналася суперника в 1/8 фіналу
Збірна України / Офіційний сайт ФІФА

Закінчився груповий етап молодіжного чемпіонату світу, який проходить у Польщі.

Збірна України впевнено виграла групу D і здобула місце в 1/8 фіналу турніру. На цій стадії нашим суперником стане збірна Панами, яка змогла вирвати путівку до плей-офф лише в останньому турі. Матч "жовто-синіх" відбудеться 3 червня.

Лунін зіграє в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2019 U-20

Склад учасників плей-офф ЧС-2019 U-20:

2 червня

Італія – Польща

Колумбія – Нова Зеландія

3 червня

Уругвай – Еквадор

Україна – Панама

Сенегал – Нігерія

4 червня

Японія – Південна Корея

Франція – США

Аргентина – Малі.

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