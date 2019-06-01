ЧС-2019 U-20: визначилися всі учасники плей-офф – Україна дізналася суперника в 1/8 фіналу

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Магія останніх хвилин, відсутність трансферів та команда-сім'я: велике інтерв'ю Харрі Кейна перед фіналом Ліги чемпіонів
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Тоттенхем – Ліверпуль: прес-конференція Маурісіо Почеттіно перед фіналом Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 31 трав 655
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Тоттенхем – Ліверпуль: прес-конференція Юргена Клоппа перед фіналом Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 31 трав 1211
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