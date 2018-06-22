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Захисник Шахтаря Сагуткін перейде в Арсенал-Київ

15 червня 09:12 241 Читать на русском
Захисник Шахтаря Сагуткін перейде в Арсенал-Київ
Даниїл Сагуткін (справа) / ФК Шахтар

Арсенал-Київ підпише захисника молодіжної команди Шахтаря Даниїла Сагуткіна.

Захисник Шахтаря Даниїл Сагуткін стане одним з літніх підсилень новачка елітного дивізіону київського Арсенала, повідомляє Команда 1.

У складі "канонірів" футболіст молодіжної збірної України виступатиме на правах оренди.

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"Для мене це великий крок вперед в кар'єрі. Арсенал буде виступати в Прем'єр-лізі, тому у мене також буде шанс проявити себе і отримати досвід виступів на найвищому рівні. Зроблю все від мене залежне, щоб проявити себе і допомогти команді в новому сезоні. Буду намагатися, щоб у майбутньому звернути на себе і увагу Паулу Фонсеки, адже хочеться потрапити в поле зору тренерів першої команди Шахтаря", – сказав Сагуткін.

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