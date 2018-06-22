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Защитник Шахтера Сагуткин перейдет в Арсенал-Киев

15 июня 09:12 116 Читати українською
Защитник Шахтера Сагуткин перейдет в Арсенал-Киев
Даниил Сагуткин (справа) / ФК Шахтер

Арсенал-Киев подпишет защитника молодежной команды Шахтера Даниила Сагуткина.

Защитник Шахтера Даниил Сагуткин станет одним из летних усилений новичка элитного дивизиона киевского Арсенала, сообщает Команда 1.

В составе "канониров" футболист молодежной сборной Украины будет выступать на правах аренды.

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"Для меня это большой шаг вперед в карьере. Арсенал будет выступать в Премьер-лиге, поэтому у меня также будет шанс проявить себя и получить опыт выступлений на высшем уровне. Сделаю все от меня зависящее, чтобы проявить себя и помочь команде в новом сезоне. Буду стараться, чтобы в будущем обратить на себя и внимание Паулу Фонсеки, ведь хочется попасть в поле зрения тренеров первой команды Шахтера", – сказал Сагуткин.

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