Мадридці можуть не дозволити Вінісіусу Тобіасу дебютувати за збірну U-20.

Захисник Шахтаря Вінісіус Тобіас, який на правах оренди виступає за Реал, викликаний до молодіжної збірної Бразилії на товариські матчі проти Домініканської Республіки, Іраку та Узбекистану або Сенегалу, повідомляє CBF Futebol.

Реал ризикує втратити Рауля – легенду Мадрида кличуть у топ-чемпіонат Однак, мрія 19-річного футболіста зіграти за збірну своєї країни може завершитись фіаско. За інформацією журналіста Маріо Кортегана, Реал відмовляється відпускати гравця до розташування "селесао" на ігри, які не передбачені міжнародним календарем ФІФА. Зазначається, що попереду у Реал Мадрид Кастільї важливі матчі у боротьбі за підвищення і Рауль розраховує на гравця Шахтаря.

Нагадаємо, Кастілья у турнірній таблиці третього дивізіону чемпіонату Іспанії йде третьою, відстаючи від від 1-го місця, яке дозволяє автоматично підвищитися у класі, на 4 очки.

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