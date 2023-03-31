Тренер Реала Кастільї наразі зосереджений на своїй команді, яка має можливість вийти в Сегунду. Рауль мріє замінити Карло Анчелотті, який може покинути свій пост по завершенні сезону. Однак, схоже, керівництво Реала поки не бачить у ньому головного кандидата на цю посаду.

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Згідно з інформацією Mundo Deportivo, Шальке хотів би зробити Рауля своїм наступним тренером. Німецький клуб вразила робота зірки з молодіжною командою мадридців, на чолі якої він виграв Юнацьку лігу УЄФА 2019/20.

Екс-гравець Реала, який тричі виграв ЛЧ із "бланкос", залишив свій слід в історії "кобальтових", за яких виступав в період з 2010 по 2012 роки. Шальке вже намагався залучити тренера, але кожного разу зустрічав відмову.

Рауль не квапиться з ухваленням рішення щодо свого майбутнього. Він хоче дочекатися кінця сезону. На чолі Кастільї Рауль видав серію з 18 матчів без поразок. Наразі його команда посідає третє місце, відстаючи від першої сходинки всього на чотири пункти.

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