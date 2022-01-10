Оборонець "гірників" Юхим Конопля вирішив завершити з холостяцьким життям. Зробив він це у красивій манері.

Чемпіон світу у складі збірної України U-20 освідчився своїй дівчині Анастасії Гладун. Зробив він це під час відпочинку в Парижі напередодні. Спільними кадрами на фоні Ейфелевої вежі пара поділилась в Instagram.

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"Найважливіше "Так" у нашій спільній історії. Незабутні відчуття, причина яких – любов. Найяскравіші та найтепліші емоції, спогади, які залишаться з нами назавжди. Наше місто, наше кохання і лише початок нашої великої та довгої дороги довжиною в життя. 09.01.2022", – написали закохані.

Юхим та Анастасія повідомили про свої відносини наприкінці 2020-го. До зустрічі з Коноплею дівчина мала нетривалий роман з оборонцем київського Динамо Денисом Поповим. Між ними навіть була публічна перепалка.

Цього сезону чемпіон світу провів у футболці Шахтаря 11 поєдинків. 22-річний оборонець у них відзначився голом та п'ятьма асистами.