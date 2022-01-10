Чемпион мира в составе сборной Украины U-20 признался в любви своей девушке Анастасии Гладун. Сделал он это во время отдыха в Париже накануне. Совместными кадрами на фоне Эйфелевой башни пара поделилась в Instagram .

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"Самое важное "Да" в нашей общей истории. Незабываемые ощущения, причина которых – любовь. Самые яркие и теплые эмоции, воспоминания, которые останутся с нами навсегда. Наш город, наша любовь и это только начало нашей большой и длинной дороги длиной в жизнь. 09.01.2022", – написали влюбленные.

Ефим и Анастасия сообщили о своих отношениях в конце 2020-го. До встречи с Коноплей у девушки был непродолжительный роман с защитником киевского Динамо Денисом Поповым. Между ними даже была публичная перепалка .