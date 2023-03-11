Крузейро оголосив про дострокове припинення співпраці з лівим захисником Шахтаря Маркіньйосом Сіпріано. Оренда 24-річного гравця була розрахована до літа 2023 року.

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За інформацією Globo Esporte, футболіст прагне попрощатись і з українським клубом, контракт з яким чинний до 30 червня. Річ у тім, що після набуття статусу вільного агента, він розраховує перейти до іншого клубу на батьківщині – трансферне вікно в Бразилії залишається відкритим до 4 квітня.

Нагадаємо, Сіпріано перебрався у Шахтар у липні 2018 року з Сан-Паулу за 1 млн євро. Виступав в оренді у швейцарському Сьйоні. В липні 2022-го вирушив в оренду у Крузейро, за який провів 10 матчів (2 асисти). Transfermarkt оцінює його в 1 млн євро.

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