На своєму офіційному сайті манкуніанці оголосили про перехід 20-річного захисника в португальський клуб на правах оренди до кінця сезону 2023/24.

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За інформацією Фабріціо Романо, у "орлів" є опція викупу гравця за 6 мільйонів євро. Вона стане обов'язковою, якщо Фернандес проведе в стартовому складі щонайменше 50% матчів. Манчестер Юнайтед також зможе отримати певну частку від суми перепродажу захисника й матиме опцію зворотного викупу.

Фернандес – вихованець Реала. У 2020 році він перейшов до манкуніанців та виступав за молодіжні команди. За основу Манчестер Юнайтед іспанець ще не дебютував. Першу половину поточного сезону захисник провів в оренді в Гранаді. У Ла Лізі Фернандес зіграв у 13 матчах.

Нагадаємо, що за Бенфіку виступає український голкіпер Анатолій Трубін.

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