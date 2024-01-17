На своем официальном сайте манкунианцы объявили о переходе 20-летнего защитника в португальский клуб на правах аренды до конца сезона 2023/24.

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По информации Фабрицио Романо, у "орлов" есть опция выкупа игрока за 6 миллионов евро. Она станет обязательной, если Фернандес проведет в стартовом составе не менее 50% матчей. Манчестер Юнайтед также сможет получить определенную долю от суммы перепродажи защитника и будет иметь опцию обратного выкупа.

Фернандес – воспитанник Реала. В 2020 году он перешел к манкунианцам и выступал за молодежные команды. За основу Манчестер Юнайтед испанец еще не дебютировал. Первую половину текущего сезона защитник провел в аренде в Гранаде. В Ла Лиге Фернандес сыграл в 13 матчах.

Напомним, что за Бенфику выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.

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